Giải cứu hai chị em dưới hố sâu 3m ở núi Trầm, Hà Nội

Chiều 20/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 13h47 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo về việc có 2 nạn nhân bị mắc kẹt dưới một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thuộc thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã điều động lực lượng và phương tiện của Đội CC&CNCH khu vực số 28 đến hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát nỗ lực giải cứu 2 nạn nhân thoát khỏi hố sâu (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, cảnh sát nhận định địa hình khu vực núi đá phức tạp, việc tiếp cận hố sâu gặp nhiều khó khăn, chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trinh sát, tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để xác định vị trí các nạn nhân.

Ngoài ra, cảnh sát cũng tổ chức sơ cứu ban đầu và sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa các nạn nhân lên vị trí an toàn.

Cảnh sát sơ cứu cho bé trai (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau một thời gian nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân ra khỏi hố sâu và chuyển tới vị trí an toàn.

Nhà chức trách cho biết, nạn nhân là một bé trai 4 tuổi và một thiếu nữ 14 tuổi. Trong quá trình đi dã ngoại cùng gia đình tại núi Trầm, 2 chị em đã trượt chân rơi xuống hố sâu khoảng 3m và bị mắc kẹt, không thể tự thoát lên.

Sức khỏe của hai nạn nhân hiện ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.