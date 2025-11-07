Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 6 tầng ở Hải Phòng

Công an Hải Phòng cho biết lúc 5h42 ngày 7/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an Hải Phòng nhận tin báo cháy tại số 214 đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân.

Cảnh sát giải cứu nạn nhân khỏi đám cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường lúc 5h47. Lực lượng trinh sát phát hiện 3 người bị mắc kẹt ở tầng 3, nơi lửa và khói đang bốc lên dữ dội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Cảnh sát sử dụng thiết bị bảo hộ, đưa 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ và một người qua thang cứu nạn bên ngoài. Cùng lúc, lực lượng PCCC triển khai đội hình dập lửa, khống chế hoàn toàn đám cháy vào 5h55 cùng ngày.

Ba nạn nhân được cứu gồm cháu D.G.B. (SN 2020), bà N.T.H. (SN 1948) và bà P.T.P. (SN 1969). Ngọn lửa được dập tắt trước khi kịp lan sang tầng 2 và các khu vực khác của ngôi nhà. Một số vật dụng bị hư hỏng, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.