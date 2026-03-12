Iran ra cảnh báo gây sốc về giá dầu

Ông Ebrahim Zolfaqari - người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự Iran - cho biết ngày 11/3 rằng giá dầu có thể lên 200 USD/thùng trong bối cảnh hiện nay. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có ít nhất 3 cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz đã xảy ra hôm 11/3, trong đó có tàu Mayuree Naree treo cờ Thái Lan.

Theo báo Guardian, eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, thông thường sẽ có khoảng 100 tàu thuyền đi qua mỗi ngày. Tuy nhiên, để trả đũa các cuộc không kích từ Mỹ và Israel, Tehran gần đây đã tuyên bố đóng cửa eo biển này.

Trong phiên giao dịch ngày 9/3, giá dầu có thời điểm tiến sát mốc 120 USD/thùng - mức cao nhất trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, cả dầu WTI và Brent đồng loạt giảm hơn 11% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc.

Đến phiên 11/3, thị trường tiếp tục biến động mạnh, với giá dầu tăng trở lại gần 2%, dao động quanh 85-89 USD/thùng. Phiên 12/3, giá dầu tiến sát mốc 100 USD/thùng.

Các tàu hạn chế di chuyển qua Eo biển Hormuz (Ảnh: LSEG)

Ở một diễn biến khác, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã yêu cầu các nước giải phóng lượng dự trữ dầu lớn nhất trong lịch sử nhằm kiềm chế giá dầu thô tăng mạnh do xung đột ở Iran.

“Giá dầu trên thị trường thế giới đã tăng khoảng 30%. Vì lý do này, IEA đã yêu cầu các quốc gia thành viên mở kho dự trữ dầu với tổng cộng 400 triệu thùng. Chúng tôi sẽ tuân theo yêu cầu này và đưa ra phần đóng góp của mình”, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina ​Reiche cho hay, đồng thời khẳng định Berlin sẽ tham gia vào việc giải phóng nguồn dự trữ dầu lần này.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư đặt cược rằng Tổng thống Trump sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động gần 2 tuần trước. Tuy nhiên, cho đến nay căng thẳng trong khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, vẫn chưa có tín hiệu cho thấy các tàu chở dầu có thể đi lại an toàn qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Tình trạng gián đoạn này được xem là một trong những cú sốc lớn nhất đối với nguồn cung năng lượng thế giới kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970.