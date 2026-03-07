Yêu cầu thương nhân không tự ý ngừng, giảm giờ bán xăng khi giá tăng

Ngày 7/3, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đảm bảo nguồn cung, không để xảy ra gián đoạn trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu thế giới.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, hiện nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Đà Nẵng khoảng 3.200-3.500 m3/ngày. Sở này yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối đảm bảo đủ nguồn hàng cho hệ thống bán lẻ, duy trì bán hàng liên tục.

Quản lý thị trường giám sát việc bán xăng tại Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Thời gian bán hàng, giá bán phải được niêm yết rõ ràng tại khu vực bán, trường hợp tạm ngừng hoặc thay đổi giờ bán phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện khi được Sở Công Thương chấp thuận.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được yêu cầu không đầu cơ, găm hàng, giảm giờ bán do biến động giá. Nếu vi phạm sẽ bị Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, qua kiểm tra đến ngày 6/3, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường, chấp hành đúng quy định về thời gian bán hàng, niêm yết giá.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền để các cửa hàng xăng dầu tuân thủ nghiêm quy định pháp luật trong kinh doanh.