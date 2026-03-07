Giá dầu thô tăng dựng đứng, chiều nay điều chỉnh ngay giá xăng trong nước

Theo cập nhật từ Trading Economics đến 8h30 ngày 7/3 (giờ Việt Nam), dầu WTI chuẩn Mỹ tăng 12,67% vượt mốc 91,27 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng vọt hơn 8,73% lên trên 92,87 USD/thùng.

Theo The Guardian, giá dầu đã đạt mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ đại dịch Covid-19 cách đây 6 năm, đe dọa gây ra một đợt lạm phát toàn cầu mới. Các báo cáo cho biết Kuwait đã bắt đầu cắt giảm sản lượng tại một số mỏ do hết chỗ chứa, góp phần đẩy giá dầu Brent tăng vọt. Trước khi xung đột nổ ra, giá dầu chỉ quanh 72,5 USD/thùng.

Hiện có nhiều lo ngại về một cuộc khủng hoảng lưu trữ dầu quy mô lớn tại Trung Đông đang gia tăng, có thể buộc các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới phải cắt giảm hoặc tạm ngừng khai thác.

Giá dầu WTI tăng dựng đứng vượt 91 USD/thùng (Ảnh: Trading Economics).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết đã nhận được thông báo của các thương nhân đầu mối, dự kiến chiều nay (7/3) liên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trước biến động tăng mạnh của giá cơ sở và giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế.

"Doanh nghiệp chỉ mong cơ quan quản lý sớm điều chỉnh giá xăng dầu, càng sớm phút nào càng đỡ áp lực phút đó, bởi hiện bán ra là lỗ nặng", đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chia sẻ.

Sáng 7/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Công Thương các tỉnh thành, các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Theo đó, cơ quan này cho biết ngày 6/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36, cho phép Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực.

Nếu giá cơ sở của một mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước, việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện ngay sau ngày phát sinh mức tăng.

Trường hợp mức tăng dưới 7%, việc điều hành vẫn thực hiện định kỳ vào thứ Năm hàng tuần. Giá cơ sở và giá bán lẻ được Bộ Công Thương công bố dựa trên các yếu tố cấu thành giá và ý kiến của Bộ Tài chính gửi trước 12h ngày điều hành.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo để các Sở Công Thương và thương nhân kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện. Theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, 15h chiều nay, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo Nghị quyết của Chính phủ ngày 6/3.

Hiện giá bán lẻ xăng dầu vẫn áp dụng theo giá điều chỉnh từ 15h chiều 5/3. Giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.440 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.340 đồng/lít. Dầu diesel ở mức 23.030 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 26.600 đồng/lít; dầu mazut có giá 17.490 đồng/kg.

Reuters dẫn cảnh báo của Goldman Sachs cho rằng giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng ngay trong tuần tới nếu tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz không sớm được khắc phục. Ngân hàng cho biết rủi ro giá dầu tăng mạnh đang gia tăng và có thể sớm điều chỉnh lại dự báo nếu dòng chảy dầu qua khu vực này không sớm trở lại bình thường.

Hiện dự báo cơ bản của Goldman Sachs là giá dầu Brent khoảng 80 USD/thùng trong tháng 3 và khoảng 70 USD/thùng trong quý II. Tuy nhiên, nếu lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục ở mức thấp trong suốt tháng 3, giá dầu đặc biệt là các sản phẩm tinh chế có thể vượt các mức đỉnh từng ghi nhận vào năm 2008 và 2022.

Goldman Sachs ước tính lưu lượng tàu qua tuyến này đã giảm khoảng 90%. Trong khi đó, ngân hàng Barclays cảnh báo giá dầu Brent có thể lên tới 120 USD/thùng nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài thêm vài tuần.