Thủ tướng yêu cầu điều hành giá xăng dầu bám sát biến động hàng ngày

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương thông báo Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Tổ Công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Cơ quan này đề nghị các cục, vụ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại Thông báo 113/TT-VPСР về kết luận của Thủ tướng.

Cụ thể, theo Thông báo 113, về quản lý thị trường trong nước, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý bám sát diễn biến giá xăng dầu hàng ngày để chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, khắc phục triệt để tình trạng găm hàng chờ tăng giá hoặc tập trung mua tích trữ trước thời điểm tăng giá.

Trong 6 ngày qua, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 4 lần thay vì theo chu kỳ thứ Năm hàng tuần, nhằm bám sát biến động giá thế giới. Cơ quan điều hành cũng đã chi Quỹ bình ổn trong 2 kỳ gần nhất, tổng cộng khoảng 8.000-10.000 đồng/lít để hạ nhiệt giá.

Tại thông báo, Bộ Công Thương cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định 83/2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung có liên quan để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp.

"Cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể, thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố", văn bản thông báo nêu.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Công Thương về sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Tài chính được giao nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng, báo cáo Chính phủ trước ngày 12/3...

Bể chứa xăng dầu của một cửa hàng bán lẻ tại TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Về nguồn cung dầu thô, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Năng lượng - Quốc gia Việt Nam (PVN) và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc đàm phán với các đối tác.

Đặc biệt là Chính phủ Kuwait, Nhật Bản, Nga và các quốc gia cung cấp dầu thô khác, nhằm hỗ trợ tìm kiếm và bảo đảm nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước từ tháng 5 và các tháng tiếp theo.

Bộ Công Thương được giao chỉ đạo doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm nguồn, tăng nhập khẩu để bảo đảm khoảng 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu, đồng thời duy trì dự trữ và xây dựng kịch bản ứng phó khi nguồn cung biến động.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10, rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10), góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các giải pháp tiết kiệm trong toàn xã hội, khuyến khích chuyển sang phương tiện sử dụng điện, nhiên liệu sạch và tăng sử dụng giao thông công cộng.

Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục, đặc biệt phục vụ các công trình trọng điểm và APEC 2027 tại Phú Quốc.

Về bảo đảm cung cấp điện, Bộ này cũng được giao xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống trong trường hợp giá nhiên liệu tăng cao hoặc nguồn nhập khẩu bị gián đoạn; chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện chủ động bảo đảm nhiên liệu, tối ưu vận hành và tăng cường tiết kiệm điện.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xử lý ngay kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc xem xét bỏ giấy phép khai thác trên 15% công suất khai thác khoáng sản đã ghi trong giấy phép.

Về lâu dài, Bộ Công Thương được giao nghiên cứu nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu trong nước (tối thiểu 90 ngày nhập khẩu) và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.