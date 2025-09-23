Gia Lai mạnh tay với chợ tự phát sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị

Theo Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, thời gian qua, việc sắp xếp tiểu thương, thương nhân vào buôn bán trong chợ cấp xã đã được triển khai nghiêm túc, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số xã, phường còn tình trạng tổ chức họp chợ ngay trên lòng đường, gây mất mỹ quan, trật tự và không đảm bảo an toàn giao thông.

Tình trạng người dân họp chợ ngay giữa lòng đường tại chợ khu 6, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Từ vụ việc xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) sáng 17/9 làm nhiều người thương vong, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về trật tự an toàn giao thông; các tổ chức, cá nhân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để họp chợ trái phép.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông do người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ để họp chợ trái phép.

Các xã, phường phải quản lý chặt chẽ các chợ dọc tuyến đường bộ; sắp xếp hợp lý, thuận tiện để tiểu thương, người dân di chuyển vào bên trong chợ mua bán, chấm dứt tình trạng bày bán bên ngoài, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè…

Chủ tịch tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.