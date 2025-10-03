Bí thư Thái Đại Ngọc hứa tận tâm đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 3/10, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Thái Đại Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, nhà nước và tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm, tin tưởng giao cho trách nhiệm là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Ban tổ chức).

Tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai ý thức sâu sắc niềm tin và sự kỳ vọng của Trung ương khi giao sứ mệnh đưa Gia Lai vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đó là khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển văn minh, hiện đại, giàu mạnh. Phát triển hài hòa giữa các khu vực, vùng miền, giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, môi trường, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Ngọc chia sẻ tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Trong đó, xác định quyết tâm triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá chiến lược.

Tỉnh Gia Lai xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

“Hơn 40 năm công tác trong môi trường quân đội, nay được giao trọng trách mới, đó là vinh dự, cơ hội quý báu để tôi học hỏi, rèn luyện, cống hiến; đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước sự tin tưởng của Trung ương, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tôi xin hứa sẽ không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực trong công việc; luôn gương mẫu, giữ vững nguyên tắc trong chỉ đạo, điều hành, củng cố vững chắc khối đoàn kết trong tỉnh. Quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển giàu mạnh”, ông Ngọc chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cho biết, dấu mốc lịch sử ngày 1/7, hai tỉnh Gia Lai và Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển mới, từ đại ngàn đến đại dương, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Theo ông Nghĩa, tỉnh Gia Lai có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Để hiện thực hóa khát vọng trên, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

“Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Chú trọng sự đoàn kết, thống nhất thực chất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân”, ông Nghĩa nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cần tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.