Gần 2 tiếng, Quảng Ngãi xảy ra 3 trận động đất

Chiều 17/3, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông báo tại xã Măng Bút và Kon Plông (Quảng Ngãi) đã xảy ra 3 trận động đất.

Trận đầu tiên xảy ra lúc 12h12 cùng ngày tại khu vực xã Măng Bút với độ lớn 3.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Người dân vùng tâm chấn xã Măng Bút, Quảng Ngãi đều cảm nhận rung lắc mỗi khi động đất xảy ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Lúc 12h51 cùng ngày, một trận động đất khác độ lớn 3.0 được ghi nhận tại xã Kon Plông, độ sâu khoảng 8,2km. Gần 1 giờ sau đó, tại xã Măng Bút tiếp tục ghi nhận trận động đất có độ lớn 3.0.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận hàng trăm trận động đất kích thích. Trong đó, trận động đất lớn nhất xảy ra trưa 28/7/2024, với độ lớn 5.0.

Đại diện UBND xã Măng Bút cho biết các trận động đất xảy ra chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, khi động đất xảy ra, người dân trên địa bàn đều cảm nhận rõ sự rung lắc.

Theo UBND xã Măng Bút, địa phương đã cắt cử cán bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó khi động đất xảy ra. Xã cũng kiến nghị cơ quan chuyên môn tổ chức thêm nhiều buổi tập huấn, giúp người dân không lơ là, chủ quan trước hiện tượng động đất.