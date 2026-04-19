Gần 15km Vành đai 3 TPHCM lỡ hẹn về đích dịp 30/4

Trong bối cảnh thời hạn 30/4 đã cận kề, theo ghi nhận, công trường Vành đai 3 phía Đông TPHCM (đoạn 14,7km qua TP Thủ Đức cũ) vẫn còn ngổn ngang. Hạng mục dốc lên xuống (gói thầu XL5) đoạn giáp nút giao Tân Vạn chưa hoàn thiện.

Hình ảnh tại công trường cho thấy việc hoàn thành, đưa đoạn đường này vào khai thác dịp 30/4 (gần 2 tuần nữa) là rất thách thức. Trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư xác nhận tiến độ không thể đạt như kỳ vọng. Ban Giao thông TPHCM đã báo cáo phương án lùi tiến độ đoạn phía Đông đến 30/6, cùng thời hạn về đích với đoạn phía Tây.

Tại một số đoạn, công nhân vẫn đang đan cốt thép để đổ bê tông bản mặt cầu. Ở nhiều vị trí khác, công tác lao, lắp dầm vẫn chưa hoàn thiện.

Khâu thảm bê tông nhựa từ khu đô thị Vinhomes Grand Park đến nút giao Tân Vạn đang bị đình trệ. Các máy rải asphalt và máy lu không còn hoạt động tấp nập như giai đoạn đầu năm.

Tình trạng khan hiếm và biến động giá nguyên vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Các nhà thầu đang xoay xở tìm nguồn bê tông nhựa để đưa về công trường.

Công nhân đang lắp đặt vách kính chống ồn dọc cầu cạn Vành đai 3. Hạng mục này mới chỉ được lắp ở một bên của tuyến đường do phía bên kia còn chờ mở rộng ở giai đoạn 2.

Hạng mục trụ đèn chiếu sáng cũng đang được hoàn thiện.

Khoảng 6km từ khu đô thị Vinhomes Grand Park đến nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành đã hoàn tất thảm bê tông nhựa. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn chưa lắp đặt dải phân cách giữa. Việc thi công đang ở bước lắp đặt cống thoát nước dọc 2 lề đường.

Trong khi đó, hạng mục nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành vẫn chưa hoàn thiện. Nhà thầu mới mở được đường tạm để kết nối cao tốc với cầu Nhơn Trạch.

Các nhánh cầu vượt liên thông của nút giao đến nay vẫn còn ngổn ngang. Trước đó, hạng mục tường chắn của một nhánh cầu bị sụt lún, xô lệch, khiến nhà thầu phải phá dỡ để thi công lại.

Trước đó, trong chuyến kiểm tra của Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tại công trường dự án Vành đai 3, Ban Giao thông TPHCM đã báo cáo thời hạn về đích của đoạn 14,7km phía Đông là 30/4; đoạn phía Tây là 30/6.