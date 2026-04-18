TPHCM giao đơn vị quản lý cầu Nhơn Trạch

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ hình thành từ dự án thành phần 1A (Vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch).

Theo quyết định, danh mục tài sản bao gồm hệ thống đường, cầu và các công trình phụ trợ, trong đó có cầu Nhơn Trạch.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng) được giao quản lý các công trình trên theo hình thức ghi tăng tài sản.

Cầu Nhơn Trạch kết nối TPHCM với Đồng Nai (Ảnh: Ngọc Tân).

Tổng giá trị tài sản được giao quản lý hơn 2.803 tỷ đồng, với chiều dài tuyến khoảng 11,79km. Riêng hạng mục cầu Nhơn Trạch (dài 2,04km) có giá trị hơn 1.652 tỷ đồng.

UBND TPHCM đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, tài liệu và số liệu tài sản bàn giao. Sau khi quyết toán dự án hoàn thành, đơn vị này có trách nhiệm cung cấp thông tin về nguyên giá tài sản để phục vụ công tác hạch toán theo quy định.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác, bảo trì các tài sản được giao theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công và đường bộ.

Trước đó, trên cơ sở các địa phương thống nhất giao toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM cho TPHCM quản lý, Bộ Xây dựng đã quyết định bàn giao dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch và đường dẫn) cho UBND TPHCM quản lý, vận hành.