Nhiều cầu vượt Vành đai 3 TPHCM giáp Tây Ninh hợp long, tăng tốc về đích

Sau gần 3 năm thi công, tuyến Vành đai 3 qua địa phận TPHCM đạt nhiều tiến độ quan trọng, hướng đến mục tiêu thông xe trong năm 2026. Tại các nút giao giáp ranh với tỉnh Tây Ninh, phần lớn cầu vượt thuộc dự án đã được hợp long, bước vào giai đoạn thi công nước rút để hoàn thiện.

Tại nút giao Nguyễn Văn Bứa - Vành đai 3 (xã Bà Điểm), nhánh cầu vượt dài hơn 500m đã hợp long, hoàn thiện lan can. Công nhân khẩn trương thi công đường dẫn tại hai đầu cầu.

Đường Nguyễn Văn Bứa là trục kết nối quan trọng giữa TPHCM và Tây Ninh, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải, xe đầu kéo container vận chuyển hàng hóa qua lại. Việc sớm hoàn thành cầu vượt tại nút giao này góp phần đảm bảo giao thông lưu thông thông suốt, hạn chế ảnh hưởng khi qua khu vực.

Bên cạnh đó, một số cầu vượt bắc qua kênh nhỏ trên tuyến (đoạn giáp Tây Ninh) đã hoàn thành phần thô, công nhân đang lắp dựng khung thép để đổ bê tông thành cầu. Trên tuyến, nhiều mũi thi công cũng huy động xe cơ giới san lấp, hoàn thiện nền đường Vành đai 3.

Tại đoạn tuyến chạy song song kênh Thanh Niên (xã Vĩnh Lộc), trong giai đoạn thi công bấc thấm, mặt đường Vành đai 3 ngập nước, tạo thành vùng trũng rộng.

Theo công nhân tại công trường, trong quá trình xử lý nền bằng bấc thấm, nước dưới lòng đất được ép trồi lên nhằm tăng độ ổn định nền đường, bảo đảm chất lượng công trình khi hoàn thiện.

Tại nút giao Vành đai 3 - tỉnh lộ 10 (xã Bình Lợi, TPHCM), nhánh cầu vượt đã hợp long. Trên công trường, công nhân lắp dựng khung thép, chuẩn bị đổ bê tông lan can, hoàn thiện phần thô trước khi thảm nhựa mặt đường.

Tại đầu cầu vượt bắc qua tỉnh lộ 10, các nhà thầu đang thi công nút giao, kết nối giao thông từ tuyến đường này lên Vành đai 3.

Dưới dầm cầu vượt Vành đai 3 bắc qua tỉnh lộ 10, phần thô công trình đã hoàn thành, tạo bước tiến mới cho dự án, hướng đến mục tiêu đưa tuyến đường vào khai thác trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại nút giao Vành đai 3 - quốc lộ 22 (xã Hóc Môn), các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng nhánh cầu vượt bắc qua giao lộ này.

Đến nay, đơn vị thi công tiếp tục mở đường tạm để phân luồng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 22, đồng thời thu hồi mặt bằng phục vụ thi công các dầm cầu vượt còn lại trên tuyến Vành đai 3.

Như vậy, trong 3 nút giao quan trọng giữa Vành đai 3 với quốc lộ 22, Nguyễn Văn Bứa và tỉnh lộ 10, đã có 2 nút giao hợp long; nút còn lại tại quốc lộ 22, nhánh cầu vượt đạt hơn 70% khối lượng.

Đoạn Vành đai 3 giáp ranh tỉnh Tây Ninh với các nút giao quan trọng được thiết kế dạng cầu vượt (Đồ họa: An Huy).