Vành đai 3 qua Tây Ninh đạt hơn 88%, chờ kết nối phía TPHCM

Ngày 9/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết, dự án đường Vành đai 3 qua địa phận tỉnh đến nay bám sát tiến độ đề ra.

Theo vị này, do tuyến kết nối trực tiếp với TPHCM, việc thông xe toàn tuyến phụ thuộc vào tiến độ phía TPHCM. Trường hợp các đoạn phía TPHCM chưa hoàn thành, tỉnh sẽ xem xét khai thác trước tại một số nút giao.

Hạng mục cầu Tân Bửu trên tuyến Vành đai 3, bắc qua nút giao đường ĐT830C (Ảnh: An Huy).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, đoạn Vành đai 3 qua địa bàn dài khoảng 6,84km, đi qua khu vực huyện Bến Lức (cũ), được chia thành hai dự án thành phần 7 và 8, gồm xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Dự án có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h; giai đoạn phân kỳ đầu tư 4 làn xe cùng hệ thống đường song hành hai bên. Tổng vốn đầu tư hai dự án thành phần hơn 4.200 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án khởi công từ tháng 6/2023, cơ bản hoàn thành, thông xe phần cao tốc trong năm 2025 và dự kiến đưa vào khai thác năm 2026.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%, khu tái định cư cũng đã xây dựng xong và bàn giao nền cho người dân.

Ở phần thi công xây lắp, giá trị thực hiện đạt khoảng 1.718/1.950 tỷ đồng, tương đương hơn 88% tổng khối lượng. Nhiều gói thầu chính đạt tiến độ cao: Gói XL1 (xây dựng tuyến chính cao tốc) đạt khoảng 92%, đã hoàn thành nền đường, cầu và phần lớn kết cấu mặt đường; Gói XL2 đạt gần 95%, cơ bản hoàn thiện cầu Tân Bửu và các tuyến song hành.

Đường Vành đai 3 đến nay đã cơ bản hoàn thành phần đường cao tốc (Ảnh: An Huy).

Bên cạnh đó, Gói XL3 đạt gần 94%, trong đó nút giao cuối tuyến và các nhánh kết nối đã hình thành rõ nét; các hạng mục hoàn thiện như an toàn giao thông, chiếu sáng đạt gần 78%.

Một số hạng mục còn lại tập trung vào thảm lớp bê tông nhựa hoàn thiện, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hoàn thiện các tuyến nhánh, đường song hành.

Về vốn, dự án được bố trí từ ngân sách Trung ương và địa phương. Công tác giải ngân các năm trước đạt tỷ lệ cao, riêng năm 2025 đạt hơn 56%, còn năm 2026 mới giải ngân khoảng 7,4% kế hoạch.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, dự án cơ bản bám sát các mốc tiến độ Chính phủ yêu cầu, không phát sinh khó khăn, vướng mắc lớn.

Khi hoàn thành, đoạn tuyến dài chưa đầy 7km này sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc TPHCM - Trung Lương và Bến Lức - Long Thành, góp phần hoàn thiện trục giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển cho khu vực cửa ngõ Tây Nam.