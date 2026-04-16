Hai sân bay ở TPHCM dự báo tăng chuyến trong dịp nghỉ lễ 30/4

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Theo đó, nhu cầu vận tải hành khách qua các đầu mối giao thông trên địa bàn được dự báo tăng cao.

Cụ thể, tại các sân bay, sản lượng hành khách trong dịp nghỉ lễ sẽ đạt khoảng 133.200 lượt/ngày, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; tương ứng khoảng 806 chuyến bay/ngày, tăng 7%.

Sân bay tại đặc khu Côn Đảo, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, sản lượng dự kiến đạt khoảng 130.000 hành khách/ngày, tăng 8% so với cùng kỳ; với 760 chuyến bay/ngày.

Sân bay Côn Đảo cũng được dự báo đón 3.200 hành khách/ngày, tăng 36% so với cùng kỳ; tương ứng 46 chuyến bay/ngày, tăng 37%.

Không chỉ hàng không, nhu cầu đi lại bằng các phương tiện khác cũng tăng trong dịp cao điểm này. Trong đó, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động; sản lượng vận chuyển ước đạt 87.445 hành khách/ngày trong dịp lễ, tăng 10%.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng người đi xe khách liên tỉnh được dự báo đạt gần 90.000 lượt/ngày, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vận tải đường sắt ghi nhận xu hướng giảm nhẹ với khoảng 6.742 hành khách/ngày.

Trước dự báo nhu cầu tăng cao trên nhiều loại hình vận tải, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương án điều tiết giao thông, bố trí đủ phương tiện, nhân lực; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác phân luồng tại các khu vực trọng điểm như sân bay, bến xe, nhà ga và các cửa ngõ thành phố.

Các lực lượng chức năng cũng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ.