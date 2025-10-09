Gần 1.300 tỷ ủng hộ đồng bào vùng lũ và nhân dân Cuba, rơi rớt là có tội

Ngày 9/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và công tác vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Tính đến 10h ngày 8/10, tổng số tiền ủng hộ nhân dân Cuba được tiếp nhận qua tài khoản đạt hơn 467 tỷ đồng, chưa kể 55,9 tỷ đồng chuyển qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố.

Về công tác vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, đến 17h ngày 8/10, các tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ 798 tỷ đồng, trong đó số tiền nhận qua tài khoản là khoảng 170 tỷ đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí thông tin về chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba và đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ (Ảnh: Minh Đạt).

Thông tin thêm về công tác tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Vận động xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), cho biết thống kê cho thấy có khoảng 39% số lượng người ủng hộ chuyển khoản vào các tài khoản nhưng không công khai danh tính. Nhiều ca sĩ, diễn viên, người có ảnh hưởng cũng đóng góp, ủng hộ qua hệ thống MTTQ.

Ông Thạo khẳng định công tác tiếp nhận ủng hộ và phân bổ nguồn lực ủng hộ đều được thực hiện công khai, minh bạch.

Chia sẻ thêm, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh toàn bộ số tiền ủng hộ cho nhân dân Cuba, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt phải đến đúng người, đúng địa chỉ, đến đúng nơi cần đến, không được rơi rớt, thất thoát.

“Rơi rớt, thất thoát số tiền này là có tội với nhân dân”, ông Học nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ.

Theo ông, những hộ gia đình đang đói rét, chịu thiệt hại, mất mát nặng nề khi được nhận tiền ủng hộ mới có ý nghĩa, còn trường hợp không bị thiệt hại mà được nhận thì việc ủng hộ không còn ý nghĩa.