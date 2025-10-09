Phó Thủ tướng chia sẻ câu chuyện xúc động từ 100.000 đồng tặng dân dịp 2/9

Tại cuộc họp báo sáng 9/10 thông tin về Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc “Chính phủ kiến tạo đã làm được gì cho người dân, doanh nghiệp?”.

Nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, Phó Thủ tướng cho biết nguồn lực chi cho an sinh xã hội thời gian qua là rất lớn.

Dẫn chứng được ông đưa ra là việc vừa qua, Chính phủ dành 11.000 tỷ đồng để tặng mỗi người dân 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ tại cuộc họp báo (Ảnh: TTXVN).

"Trong tình hình hiện nay, 100.000 đồng với chúng ta không phải nhiều, nhưng hành động của người dân làm chúng ta xúc động. Có người ép plastic tờ 100.000 đồng giữ lại làm kỷ niệm, có người gom tiền được tặng cho cả nhà để mua sách cho con, trường hợp có thu nhập khá thì từ chối nhận để dành cho người khó khăn hơn, rồi có cả khu phố góp tiền liên hoan để gắn kết cộng đồng", Phó Thủ tướng chia sẻ những câu chuyện xúc động từ chính sách tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh.

Cũng theo Phó Thủ tướng, nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã dành 180.000-200.000 tỷ đồng/năm (tương đương 8% chi ngân sách Nhà nước) chi cho an sinh xã hội. Trong đó có khoảng 46.000 tỷ đồng chi cho các gia đình chính sách, người có công và khoản chi cứu trợ bão lũ khoảng 10.000-15.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhắc đến việc thành công tổ chức các sự kiện lớn như Triển lãm 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc; kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm thống nhất đất nước cũng như hình ảnh người dân không quản nắng mưa, nhiều đêm không ngủ để chờ đợi sự kiện.

“Các lễ kỷ niệm để phục vụ nhân dân, nhưng chính người dân cũng làm cho lễ kỷ niệm trở nên hùng tráng hơn", Phó Thủ tướng nhận định.

Ông cũng cho biết thêm trong tháng 10 này sẽ đồng loạt khởi công 100 trường đầu tiên ở các xã biên giới trên đất liền, theo đúng định hướng của Bộ Chính trị. "Muốn nâng cao dân trí, phải bắt đầu bằng việc đi học", theo lời Phó Thủ tướng.

Ông khẳng định việc tổ chức bữa ăn trưa và miễn viện phí theo lộ trình là những chủ trương có tác động lớn đã được ban hành trong thời gian qua.

Hay trong cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” với việc lần đầu tiên yêu cầu phải có trung tâm hành chính một cửa ở cấp xã, lãnh đạo Chính phủ cho rằng đó là những yêu cầu đưa ra để phục vụ người dân tốt hơn.

Đáng lưu ý, Chính phủ cũng đã ban hành nghị định phục hồi quốc tịch Việt Nam cho kiều bào, giải quyết được thực tế có kiều bào đã chờ đợi 20 năm nay “nói tiếng Việt, quê ở Việt Nam nhưng lại không được công nhận là người Việt, mỗi lần về thăm quê lại phải xin visa".