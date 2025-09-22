Gần 100 người tìm kiếm cụ ông mất tích 5 ngày trong rừng ở Lâm Đồng

Ngày 22/9, gần 100 người thuộc lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, Lâm Đồng và người dân tổ chức tìm kiếm cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, trú phường Langbiang - Đà Lạt).

Lực lượng chức năng lên phương án tìm kiếm cụ ông mất tích ở Lâm Đồng (Ảnh: An Chi).

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/9, ông Ha Hoanh vào khu vực rừng tại tiểu khu 221, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý để thu hái nấm rừng. Tuy nhiên, đến nay, ông Ha Hoanh vẫn chưa về nhà.

Sáng 22/9, nhận tin báo từ gia đình ông Ha Hoanh, lực lượng chức năng triển khai lực lượng, tổ chức tìm kiếm.