Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu gỡ vướng dự án trường đua ngựa Thiên Mã

Ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đoàn công tác kiểm tra tổ hợp dự án trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã tại xã Đạ Huoai, Lâm Đồng. Đây là dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2011, do Công ty Cổ phần Đua ngựa Madagui làm nhà đầu tư.

Đại diện Công ty Cổ phần Đua ngựa Madagui (bìa phải) thông tin về dự án với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác (Ảnh: Đạo Hoàng).

Theo ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty Cổ phần Đua ngựa Madagui, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các hạng mục công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Mỹ đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, tổ hợp dự án trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã là dự án tâm huyết của nhà đầu tư. Do vậy, ông yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, nắm bắt các vướng mắc tại dự án để sớm có phương án giải quyết cho chủ đầu tư theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, nắm bắt các vướng mắc tại dự án, sớm giải quyết cho chủ đầu tư (Ảnh: Đạo Hoàng).

Tổ hợp dự án trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã bao gồm dự án Trung tâm nuôi, huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai; sân golf Hồng Lam - Madagui.

Trong đó, Trung tâm nuôi, huấn luyện ngựa đua và du lịch Đạ Huoai có tổng diện tích hơn 175ha, vốn đầu tư hơn 195 tỷ đồng. Dự án này nhằm hình thành trang trại chăn nuôi, huấn luyện ngựa đua thuần chủng; đồng thời xây dựng sản phẩm phục vụ du lịch xanh, sinh thái với các hạng mục nhà nghỉ, cưỡi ngựa, tham quan dã ngoại…

Dự án sân golf Hồng Lam - Madagui có diện tích hơn 66ha, tổng vốn đầu tư gần 68 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là xây dựng sân golf 18 lỗ địa hình đồi núi tiêu chuẩn quốc tế phục vụ người chơi trong và ngoài nước.