Trường học ở Lâm Đồng tạm dừng bán trú sau lùm xùm thực phẩm kém chất lượng

Ngày 20/9, Trường tiểu học T.V. (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã ra thông báo tạm dừng tổ chức ăn bán trú cho học sinh từ ngày 22/9. Quyết định của trường được đưa ra sau khi các cơ sở cung cấp thực phẩm đồng loạt xin tạm ngưng giao hàng, trường học không có nguồn cung cấp thực phẩm.

Trong thời gian chờ mời thầu đơn vị cung cấp thực phẩm và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, phụ huynh cần chủ động đưa đón học sinh sau khi kết thúc buổi học.

Trường Tiểu học T.V. ở Lâm Đồng bị tố hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm kém chất lượng (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, thời gian qua, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho Trường Tiểu học T.V..

Cụ thể, năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp đã giao cho nhà trường 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Vụ việc khiến dư luận bức xúc, hàng chục phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học T.V. đã yêu cầu nhà trường thông tin về vụ việc.

Một khẩu phần ăn của học sinh Trường Tiểu học T.V. ngày 17/9 (Ảnh: Minh Hậu).

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học T.V. báo cáo vụ việc.

Ngày 20/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn ký văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về vấn đề thực phẩm không đảm bảo chất lượng tại Trường Tiểu học T.V.; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, đưa ra giải pháp khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.