Gần 1 triệu bài dự thi về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Theo ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, với 3 kỳ thi tháng (tháng 7, 8, 9) và đã được đông đảo người dân tham gia. Tổng số người tham gia cuộc thi là 918.043 người.

Nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Giáo dục, báo Dân trí (thành viên Ban giám khảo cuộc thi), cho biết năm nay cuộc thi thu hút gần 1 triệu bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đối tượng tham gia rất đa dạng, từ học sinh, sinh viên, tới cán bộ, công chức, viên chức.

Nhà báo Lê Bảo Trung (Ảnh: Thành Đông).

Theo ông Trung, chất lượng bài dự thi được hội đồng đánh giá khá đồng đều. Phần lớn người dự thi nắm vững các quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 168/2024.

"Nhiều bài thể hiện sự hiểu biết pháp luật khá sâu, cách trình bày mạch lạc, lập luận có căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn. Đặc biệt, nhóm thí sinh trẻ cho thấy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ số rất tốt", Nhà báo Lê Bảo Trung nhận xét.

Cũng theo ông Trung, nhiều bài thi đã đề xuất sử dụng camera AI, dữ liệu lớn (Big Data) và app cảnh báo giao thông thông minh. Điều này cho thấy nhận thức pháp luật của thế hệ trẻ đang chuyển từ “học thuộc” sang “hiểu bản chất để hành động”.

"Điểm nổi bật năm nay là ý tưởng gắn chặt giữa 3 yếu tố: pháp luật - công nghệ - cộng đồng. Các bài thi lọt chung khảo không dừng ở việc chấp hành luật đơn thuần mà đưa ra giải pháp cụ thể để cải tạo hiện trạng", nhà báo Lê Bảo Trung chia sẻ.

Ông Trung lấy ví dụ giải pháp mà các thí sinh đề xuất trong bài dự thi như: Tích hợp dữ liệu phạt nguội và VNeID để người dân tra cứu vi phạm tức thời; Xây dựng ứng dụng “mỗi công dân là một camera” phản ánh điểm đen giao thông; Đề xuất mô hình “giáo dục pháp luật an toàn giao thông ảo” trên nền tảng học trực tuyến trong trường học…

Thành viên ban giám khảo đánh giá, những sáng kiến này không chỉ thể hiện sự hiểu biết mà còn thể hiện tinh thần công dân số, biết ứng dụng công nghệ để phòng ngừa vi phạm.

Ý nghĩa thực tiễn của cuộc thi vì thế không chỉ dừng ở việc phổ biến luật, mà còn tạo ra diễn đàn xã hội hóa công tác tuyên truyền an toàn giao thông, giúp cơ quan quản lý tiếp nhận nhiều góc nhìn mới từ chính người dân.

Lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) tham gia chấm các tác phẩm dự thi (Ảnh: Thành Đông).

Nhà báo Lê Bảo Trung cho biết, phần lớn các bài thi tập trung vào bốn nhóm vấn đề nổi cộm hiện nay gồm: Sử dụng điện thoại khi lái xe, không giữ khoảng cách an toàn, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định…

Nhóm thứ hai là nâng cao ý thức tham gia giao thông đúng luật trong cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.

Nhóm thứ ba là ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông: phạt nguội, camera AI, bản đồ điểm đen tai nạn, app cảnh báo vi phạm…

Nhóm cuối cùng là trách nhiệm của doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng văn hóa giao thông, tuyên truyền tại cơ quan, trường học…

Ông Trung nhận xét, các bài dự thi đã phản ánh trung thực những bất cập trong thực tiễn đô thị hóa nhanh, từ hạ tầng, ý thức người dân đến công tác quản lý, giám sát.