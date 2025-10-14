"Sáng kiến an toàn giao thông khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân"

Quan điểm này được Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chia sẻ khi phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025, chiều 14/10.

Thiếu tướng Mừng cho biết trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân từng bước được nâng lên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, ùn tắc và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của từng gia đình và sự phát triển bền vững của quốc gia.

"Vì vậy, chương trình sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 do Cục Cảnh sát giao thông đồng tổ chức với báo Dân trí và Công ty ô tô Toyota Việt Nam, với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và kịp thời", Thiếu tướng Mừng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, chương trình không chỉ là sân chơi sáng tạo cho học sinh, sinh viên và nhân dân, mà còn là nơi khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, nhân văn và hiện đại trong cộng đồng.

Năm nay, cuộc thi hướng tới các chủ đề thực tế, gần gũi và mang tính giáo dục sâu sắc, như “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống”, “Chạy cho đã - Trả giá mạng người”, “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”, “Sai một ly - Đi một đời”.

"Mỗi chủ đề là một câu chuyện cảnh tỉnh, một bài học sâu sắc về hậu quả của việc thiếu ý thức, thiếu kỹ năng khi tham gia giao thông", Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nói.

Các đại biểu bấm nút khởi động Lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Thiếu tướng Mừng, những tình huống này phản ánh chính xác nguy cơ, hành vi mất an toàn đang diễn ra hằng ngày ngoài xã hội. Thông qua những tình huống đó, cuộc thi hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, hình thành thói quen an toàn trong xã hội.

"Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông luôn coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan báo chí và doanh nghiệp để lan tỏa ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông an toàn", Thiếu tướng Mừng chia sẻ.

Ông cũng kêu gọi các tập thể, cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và cống hiến.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho rằng mỗi sáng kiến, mỗi ý tưởng dù nhỏ cũng có thể góp phần cứu một mạng người, bảo vệ một gia đình, và hướng tới mục tiêu lớn lao: “Vì một Việt Nam giao thông an toàn - văn minh - hiện đại”.