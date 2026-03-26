Đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh thi công cầm chừng

Ngày 26/3, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa.

Dự án có chiều dài 72,75km. Trong đó, đoạn qua TPHCM dài gần 31km, đoạn qua Tây Ninh gần 42km, tổng mức đầu tư hơn 2.292 tỷ đồng. Công trình khởi công tháng 11/2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, sau đó được gia hạn đến tháng 6.

Công nhân đang thi công đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Đến nay, dự án đã được bàn giao 100% mặt bằng, khu tái định cư cũng đã xây dựng xong. Công trình chia thành 3 gói thầu xây lắp, đạt khoảng 90,4% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, tiến độ các gói thầu thời gian gần đây bị chậm lại. Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, nguyên nhân lớn nhất là giá nhiên liệu tăng đột biến, kéo theo giá vật tư, vật liệu leo thang.

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu không bảo đảm, lượng bán ra nhỏ giọt, không đủ vận hành máy móc trên công trường, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Việc thi công cầm chừng cũng khiến công tác giải ngân gặp khó. Năm nay, dự án được bố trí hơn 190 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân khoảng 6,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá xăng dầu để duy trì tiến độ thi công.