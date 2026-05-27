Dưới nắng như thiêu, thợ điện Hà Nội xuyên trưa xử lý các nguy cơ gây sự cố

15h ngày 26/5, giữa thời điểm nắng nóng như "đổ lửa" ở Hà Nội, cán bộ Đội Quản lý điện Hà Đông - Công ty Điện lực Hà Đông - phát hiện một nhánh aptomat tại khu vực đường Thanh Bình (phường Hà Đông) bị lệch pha vượt ngưỡng cho phép sau quá trình đo dòng, kiểm tra tải điện.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, tổ công tác quay về đơn vị chuẩn bị thiết bị, dụng cụ chuyên dụng rồi nhanh chóng di chuyển tới hiện trường để thực hiện cân pha đường dây.

Nếu không xử lý kịp thời, nguy cơ nhảy aptomat do quá dòng có thể xảy ra, ảnh hưởng đến việc cấp điện cho người dân trong giờ cao điểm.

Dưới cái nắng gay gắt, các tủ điện nóng ran, công nhân điện lực liên tục thao tác, kiểm tra thông số nhằm đưa hệ thống trở về trạng thái vận hành an toàn, đảm bảo dòng điện không vượt ngưỡng cho phép và duy trì cấp điện ổn định cho khu dân cư.

Khi đã hoàn tất việc cân pha, san tải tại hiện trường, tổ công tác quay trở lại trạm để tiếp tục kiểm tra toàn bộ thông số vận hành của tuyến cấp điện cho khu vực đường Thanh Bình.

Theo quy định an toàn ngành điện, quá trình kiểm tra, đo tải tại trạm luôn phải có ít nhất 2 công nhân phối hợp thực hiện nhằm bảo đảm giám sát chéo và xử lý kịp thời nếu phát sinh sự cố.

Tại đây, công nhân điện lực sử dụng thiết bị đo dòng, bắn nhiệt độ các đầu nối và lộ dây dẫn để đánh giá lại mức độ an toàn sau khi xử lý. Kết quả kiểm tra cho thấy dòng điện ở ba pha đã trở về trạng thái cân bằng, các thông số đều nằm trong ngưỡng vận hành cho phép.

Theo anh Đỗ Văn Toàn (cán bộ Đội Quản lý điện Hà Đông), aptomat nhánh của tuyến điện này có giới hạn 250A. Trong thời điểm cao điểm nắng nóng, dòng tải lớn nhất ghi nhận khoảng 217A - vẫn nằm trong mức an toàn sau khi thực hiện cân pha.

Ngoài trời gần 40 độ C, nhiệt độ bên trong trạm điện có lúc vượt hơn 60 độ C. Giữa hơi nóng hầm hập, anh Trần Ánh Sáng tập trung ghi nhận thông số vận hành, mồ hôi liên tục chảy dài trên gương mặt.

"Sau khi san tải xong, chúng tôi quay về trạm để đo dòng, kiểm tra nhiệt độ vận hành. Kết quả cuối cùng cho thấy nhánh A1.4 cấp điện cho khu vực đường Thanh Bình đã đảm bảo vận hành an toàn, ổn định phục vụ người dân trong đợt nắng nóng", anh Đỗ Văn Toàn cho biết.

Giữa cao điểm tiêu thụ điện mùa hè, những công việc như đo tải, cân pha hay san tải được các công nhân điện lực thực hiện liên tục nhằm hạn chế nguy cơ quá tải, tránh xảy ra sự cố mất điện diện rộng trong khu dân cư.

Để tránh cái nắng gay gắt giữa trưa, nhiều công việc của công nhân điện lực được chuyển sang làm từ sáng sớm hoặc chiều muộn. Từ tối hôm trước, các điểm cần xử lý đã được thống kê để sáng hôm sau anh em triển khai công việc từ khoảng 5h, hoàn thành các hạng mục thi công trên lưới điện và sửa chữa trước 7h khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu tăng cao.

Đến khoảng 19h, tổ công tác tiếp tục chia nhóm di chuyển qua các tuyến phố, ngõ nhỏ để phát thanh tuyên truyền tiết kiệm điện. Từ loa lưu động, loa phóng thanh thông điệp: “Hai bật, ba tắt” của EVNHANOI được phát liên tục, khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong cao điểm nắng nóng.

Nghe loa tuyên truyền tiết kiệm điện đi qua tuyến đường Quang Trung, Đinh Trọng Sơn (SN 2006), nhân viên một cửa hàng giải khát ven đường, đã chủ động tắt bớt các đèn trang trí trong quán. Sơn cho biết việc giảm bớt ánh sáng không ảnh hưởng nhiều đến khách ngồi uống nước, trong khi vẫn góp phần tiết kiệm điện giữa cao điểm nắng nóng.

Tòa nhà Hatay Millennium cao 44 tầng trên đường Quang Trung cũng đã tắt toàn bộ hệ thống đèn LED trang trí bao quanh tòa nhà.

Trong buổi tối, các nữ cán bộ điện lực cũng đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm.

Bên trong ngõ Cầu Đơ, gia đình bà Đinh Thị Bích Liên chủ động tắt các thiết bị điện không cần thiết và cho cả gia đình 4 người sinh hoạt chung trong một phòng để giảm sử dụng điều hòa.

"Bình thường gia đình sử dụng tới 3 điều hòa cùng lúc, nhưng những ngày nắng nóng cao điểm, cả nhà cố gắng tiết kiệm điện để cùng chia sẻ áp lực với thành phố", bà Liên chia sẻ.

Dù làm việc giữa nắng gắt hơn 40 độ C hay những ca sự cố quá tải cục bộ kéo dài tới tối muộn, nhiều công nhân điện lực vẫn giữ nụ cười trên gương mặt sau khi hoàn thành công việc, rồi lại tiếp tục di chuyển sang điểm trực khác.