Thực hư việc cắt điện nhiều nơi ở Hà Nội ngày nắng nóng kỷ lục 27/5

Tối ngày 26/5, mạng xã hội lan truyền thông tin lịch tạm ngừng cung cấp điện của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI). Theo đó, trong ngày 27/5, một số khu vực trên địa bàn các xã, phường dự kiến sẽ tạm ngừng cung cấp điện trong khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, sáng 27/5, đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định, trong hôm nay cơ quan này không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn TP Hà Nội. Một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện trong ngày là không chính xác.

Trong cao điểm nắng nóng, đơn vị điện lực khẳng định đã hoãn các lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch đã lập trước đó, trừ những trường hợp thật sự cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố.

Đơn vị này cũng đang tăng cường ứng trực 24/24, kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị và sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

EVN Hà Nội khẳng định không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn TP Hà Nội ngày 27/5 (Ảnh: EVN).

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khuyến nghị khách hàng tra cứu thông tin chính thức qua website, ứng dụng hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng; không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, trong những ngày nắng nóng kéo dài vừa qua, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn TP Hà Nội liên tục tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống vận hành điện.

Theo ghi nhận, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 25/5 là 6.203 MW - cao nhất lịch sử - và tăng 3,4% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992MW). Sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 25/5 cũng đạt 125,87 triệu kWh, tăng 2,4% so với sản lượng điện tiêu thụ đỉnh của năm 2025 (122,84 triệu kWh). Các chỉ số đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có.

Trước đó, trong 2 ngày cuối tuần 23 và 24/5, mặc dù nhiều cơ quan, công sở và trường học nghỉ hoạt động nhưng TP Hà Nội vẫn ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt.

Nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt mát và các thiết bị làm lạnh trong sinh hoạt gia đình, dịch vụ và kinh doanh tăng mạnh đã khiến phụ tải điện toàn thành phố tiếp tục duy trì ở mức cao.

Trong 5 ngày (20/5 - 24/5), sản lượng điện trên toàn địa bàn Hà Nội đạt hơn 509 triệu kWh, tăng 21,62% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt hơn 419 triệu kWh). Trong đó, mức đỉnh ghi nhận vào ngày 24/5 đạt xấp xỉ 109,9 triệu kWh.

Đơn vị điện lực cho biết đỉnh phụ tải năm 2025 rơi vào tháng 8 thì năm nay sản lượng điện tiêu thụ đã tăng mạnh ngay từ đầu mùa nắng nóng, cho thấy áp lực lên hệ thống điện có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và khó dự báo hơn nếu thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan trong thời gian tới.

Nếu nắng nóng kéo dài và bước vào các ngày làm việc với nhu cầu sử dụng điều hòa tiếp tục gia tăng, phụ tải điện toàn thành phố hoàn toàn có thể tiếp tục tiến sát hoặc vượt các mốc cao trước đây.

EVNHANOI khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý để giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm. Theo đó, người dân nên cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp dùng quạt, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn và tắt các thiết bị không cần thiết để vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vừa góp phần giảm nguy cơ quá tải cục bộ trong mùa hè.