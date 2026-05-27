EVNHANOI bảo đảm cung ứng điện ổn định cho người dân trong mùa nóng kéo dài
(Dân trí) - Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô liên tục tăng cao, đặt áp lực lớn lên hệ thống vận hành điện. Lực lượng EVNHANOI đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24h, tăng cường giám sát vận hành, kiểm tra thiết bị.
Từ đó, đơn vị chủ động xử lý các nguy cơ quá tải nhằm bảo đảm dòng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân Thủ đô luôn được duy trì ổn định, an toàn.
Khi nhu cầu sử dụng điện của Thủ đô tăng cao, mỗi ca trực tại Trung tâm điều độ, mỗi lượt kiểm tra trên đường dây, trạm biến áp hay từng tuyến phố đều góp phần giữ cho dòng điện được vận hành an toàn, ổn định.
Từ cơ quan đầu não điều hành hệ thống đến lực lượng bám sát địa bàn tại cơ sở, cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNHANOI đang ngày đêm nỗ lực để bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt, học tập, sản xuất kinh doanh của người dân Thủ đô không bị gián đoạn.