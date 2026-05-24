Hà Nội oi nóng ngột ngạt từ sớm, người dân mặc kín mít ra đường

Ngay từ 6h sáng, ánh nắng gay gắt đã phủ khắp nhiều tuyến phố Hà Nội. Không khí oi nóng xuất hiện từ sớm khiến người dân cảm nhận rõ đợt nắng nóng diện rộng đang bước vào cao điểm.

Theo ghi nhận, nhiệt độ ngoài trời từ sáng đã ở mức trên 30°C. Tuy nhiên tại nhiều tuyến đường đông phương tiện và ít bóng cây, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thời điểm lên tới 37-38°C, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

Dù mới đầu giờ sáng, hơi nóng đã hầm hập phả lên từ mặt đường và các khối bê tông, khiến người dân ra đường sớm cũng cảm nhận rõ sự oi ả, ngột ngạt của đợt nắng nóng.

Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, người dân phải trang bị kín mít khi ra đường với áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, găng tay và mũ rộng vành.

Trên nhiều tuyến phố, không khó để bắt gặp hình ảnh người đi xe máy che kín từ đầu đến chân nhằm hạn chế cảm giác bỏng rát dưới nền nhiệt ngoài trời tăng cao.

Tại các nút giao thông, nhiều người tranh thủ dừng dưới tán cây, mái hiên hoặc những khu vực có bóng râm trong lúc chờ đèn đỏ để tránh nắng.

Trong thời gian cao điểm, nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc có thể tiếp tục ở mức cao, trời oi bức kéo dài cả ngày lẫn đêm, gây cảm giác ngột ngạt và ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người dân.

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng đá lạnh tại Hà Nội tăng mạnh. Tại nhiều tuyến phố, hình ảnh nhân viên giao đá liên tục vận chuyển các túi đá lớn tới quán nước, cửa hàng giải khát hay nhà hàng trở nên quen thuộc giữa thời tiết oi bức.

Để tránh cái nắng gay gắt, nhiều người dân lựa chọn tìm đến những khu vực có bóng râm như gầm cầu, công viên, hồ nước hoặc các hàng cây lớn để nghỉ ngơi.

Để giảm bớt cái nóng gay gắt, nhiều hộ kinh doanh mặt đường phải căng thêm bạt, dựng mái che hoặc sử dụng ô lớn nhằm hạn chế ánh nắng hắt trực tiếp vào quán.

Một hộ kinh doanh trên phố Lương Thế Vinh (phường Thanh Xuân) cho biết, ngay từ đầu giờ sáng đã phải căng thêm bạt, dựng mái che phía trước cửa hàng vì nắng chiếu trực tiếp, hơi nóng hắt vào khiến việc buôn bán trở nên ngột ngạt, khó chịu.

Các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt và tàu điện trên cao trở thành lựa chọn thuận tiện của nhiều người dân nhờ không gian có điều hòa, giúp hạn chế việc phải di chuyển quá lâu dưới trời nắng gắt.

Dưới nền nhiệt cao kéo dài, nhiều tuyến phố ở Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn thường ngày, lượng người đi bộ giảm mạnh, nhiều hàng quán ngoài trời cũng hạn chế hoạt động vì thời tiết oi bức.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng tại khu vực Bắc Bộ được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới, khả năng duy trì đến khoảng 27-28/5.