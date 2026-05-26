Nắng nóng ở Hà Nội gần 50 độ C, công nhân nắng rát vẫn bám công trường

Trong hai ngày 25 và 26/5, những ngày đầu tiên của đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội ghi nhận cao hơn 40 độ C, thực tế nhiều thời điểm lên tới gần 50 độ C.

11h ngày 26/5, tại khu vực giải tỏa dốc Vạn Kiếp phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, hàng chục máy móc, công nhân vẫn làm việc giữa nền nhiệt ngoài trời lên tới hơn 40 độ C.

Dưới cái nắng gay gắt, mặt đường, bụi đất, nhiều người kín mít quần áo, liên tục di chuyển vật liệu, tháo dỡ công trình để đảm bảo tiến độ dự án.

Giữa thời tiết khắc nghiệt, công nhân phải thay phiên nghỉ ngắn dưới bóng râm, liên tục dùng nước rửa mặt để giữ tỉnh táo. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhiều người cho biết chỉ cần đứng ngoài trời vài phút đã cảm thấy bỏng rát, ngột ngạt.

Cùng thời điểm, tại khu vực vườn hoa quanh hồ Hoàn Kiếm, công nhân chăm sóc cây xanh vẫn làm việc liên tục. Mỗi ngày, việc tưới cây được chia làm hai khung giờ từ 6h30 đến 11h và từ 12h30 đến 17h nhằm duy trì độ ẩm cho thảm cỏ, bồn hoa và cây xanh giữa đợt nắng nóng.

Người dân ra đường sử dụng áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm che kín mít mặt lúc giữa trưa trên đường Điện Biên Phủ.

Nhiều người chủ động dừng xe trong bóng râm để tránh nắng, bất chấp quy định, tình trạng này dẫn đến mất trật tự giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Xe máy đỗ ngoài đường được phủ bạt, bìa carton che kín phần yên chống nóng.

Các tiểu thương ở chợ Đồng Xuân xịt nước lên vỉa hè, mái che trước cửa nhà để giảm không khí oi bức.

Người lái xích lô nằm nghỉ trưa dưới những tán cây râm mát tại vườn hoa Bác Cổ.

Dưới cái nắng oi ả, nhiều người dân tìm đến những quán bia ven đường để giải nhiệt.

Đến cuối chiều, khi nắng dịu bớt, khu vực quanh Hồ Tây dần đông đúc. Nhiều người dân ra hồ hóng gió, đi dạo, ngắm hoàng hôn sau một ngày nóng bức.

Ráng chiều phủ xuống mặt hồ Tây tạo khung cảnh dễ chịu, mát mẻ hơn so với ban ngày.