Đuổi đánh người sau khi hỏi mua tài khoản game ở TPHCM

Ngày 24/12, Công an phường Hiệp Bình đang điều tra 4 thanh niên có hành vi tấn công chủ cửa hàng mua bán tài khoản game trên đường số 30, phường Hiệp Bình (trước đây là phường Linh Đông, TP Thủ Đức).

Lúc 14h35 ngày 23/12, 4 thanh niên đi trên hai xe máy đến cửa hàng nói trên. Tại đây, hai thanh niên đứng bên ngoài, hai người khác đeo khẩu trang đi vào tiệm hỏi mua tài khoản để chơi game.

Đối tượng đuổi đánh anh T. (Ảnh cắt từ clip).

Họ được anh T. (20 tuổi, chủ tiệm) giới thiệu các tài khoản game. Sau khoảng 1 phút, anh T. ra đứng trước cửa tiệm, còn 2 vị khách tiếp tục lựa tài khoản trên chiếc máy tính bảng.

Bất ngờ, một vị khách rút hung khí, liên tiếp tấn công anh T. khiến anh này bỏ chạy ra sau nhà.

Không chịu dừng lại, 3 người trong băng nhóm tiếp tục đuổi theo anh T., dồn nạn nhân vào góc tường rồi đánh tới tấp.

Một đối tượng khác cầm hung khí uy hiếp những người trong tiệm (Ảnh cắt từ clip).

Trong lúc đánh người, một đối tượng còn rút hung khí đe dọa những người đang có mặt trong tiệm. Sau vài phút, băng nhóm này rời khỏi hiện trường.

Anh T. bị chấn thương ở phần đầu và mắt. Vụ việc được trình báo cho Công an phường Hiệp Bình để điều tra.