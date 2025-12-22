Băng nhóm xông vào quán nước ở TPHCM đánh người, đập phá rồi nói "nhầm"

Ngày 22/12, Công an phường Thuận Giao (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang xác minh, điều tra vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến gây náo loạn đường 22 tháng 12.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, đập phá bàn ghế của quán nước (Ảnh cắt từ clip).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một nhóm gần 20 thanh niên đi xe máy đến quán nước và xông vào đánh nhóm khách đang ngồi ở đây.

Bị tấn công bất ngờ, nhóm khách cũng chống trả. Hai bên dùng bàn, ghế, hung khí, ná tự chế lao vào đánh nhau gây náo loạn.

Vụ việc diễn ra được khoảng 5 phút thì một nhóm rời khỏi hiện trường.

Qua xác minh, vụ hỗn chiến xảy ra lúc 20h40 ngày 13/12 tại điểm giao giữa đường 22 tháng 12 và đường Thuận Giao 19, khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận Giao).

Nhóm thanh niên trong quán chống trả đối phương (Ảnh cắt từ clip).

Chủ quán nước cho biết, vụ việc làm một người phụ nữ ngồi uống nước trong quán bị trúng đạn bi của ná tự chế, một số người khác bị thương nhẹ.

“Họ kéo đến quán tôi đánh người, đập phá đồ đạc, làm bị thương khách của tôi, nhưng sau đó họ nói là đánh nhầm người, nhóm thanh niên trong quán không phải là nhóm họ cần tìm”, chủ quán cho biết.

Công an phường Thuận Giao đã nắm được thông tin của một số đối tượng trong vụ hỗn chiến và đang mời lên làm việc.