Bắt kẻ trộm laptop của nữ sinh trong quán cà phê ở TPHCM

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang tạm giữ Lê Thị Xuân Phụng (SN 1981, ngụ phường Hòa Hưng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 17/12, L.B.A.T. (SN 2007) ngồi học bài tại quán The Coffee House, trên đường Cao Thắng, phường Hòa Hưng. Khi đi vệ sinh xong, nạn nhân quay lại bàn thì phát hiện chiếc máy tính xách tay (laptop) đã bị kẻ gian đánh cắp.

Nữ sinh cùng nhân viên quán kiểm tra dữ liệu từ camera an ninh, phát hiện nghi phạm là một người phụ nữ ngồi bàn kế bên. Sự việc được nạn nhân trình báo địa phương.

Công an trao trả lại chiếc laptop bị trộm cho nữ sinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm là Lê Thị Xuân Phụng và tiến hành bắt giữ. Qua xác minh, nhà chức trách có thông tin Lê Thị Xuân Phụng là đối tượng có tiền án, mới được đặc xá, ra tù vào ngày 1/5.

Qua vụ việc này, Công an phường Hòa Hưng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản cá nhân khi đến những nơi công cộng, để không tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.