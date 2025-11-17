Từ Quảng Trị đến Gia Lai tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 700mm

Trưa 17/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngày 17-18/11 khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai dự báo có mưa 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Làng Xuân Tùy, xã Đan Điền (Huế) nằm dọc sông Bồ bị ngập lụt sâu trong nước (Ảnh: Vi Thảo).

Mực nước các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa ở mức trên báo động 1; mực nước các sông ở TP Huế, Đà Nẵng ở mức báo động 2-3.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia được dự báo tiếp tục lên và ở mức từ dưới báo động 3 đến trên báo động 3; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3.

Mưa lũ khiến quốc lộ 9B, quốc lộ 15D (qua tỉnh Quảng Trị) ngập 3 vị trí 0,2-0,4m; nhiều vị trí ngầm tràn tại tỉnh lộ 571, 586 ngập sâu 0,5m.

Tại Huế, quốc lộ 49B ngập ở 3 vị trí 0,2-0,5m; đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 bị ngập khoảng 0,4-0,5m. Sáu vị trí trên quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh bị sạt lở. Nhiều vị trí trên 11 tuyến đường tỉnh lộ bị ngập (đường tỉnh 11B, 17, 17B, 8A, 11A, 10C, 12C, 21, 8B, 4, 5).

Ở Đà Nẵng, quốc lộ 40B đoạn qua xã Nam Trà My bị sạt lở, chia cắt giao thông.

Một số điểm trên tuyến đường phường Bắc Nha Trang, xã Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị ngập 0,2-0,3m.

Quảng Ngãi có một cầu bị hư hỏng, 3 vị trí trên tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở gây ách tắc.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Prenn, Đà Lạt, Lâm Đồng sáng 17/11 (Ảnh: Minh Hậu).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, một số tàu tuyến Bắc - Nam phải tạm dừng do ngập lụt khoảng 0,25m đoạn qua địa bàn xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa.

Chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các vị trí bị ngập sâu, sạt lở đất.

Không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín

Sáng 17/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy đêm 17/11 khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ngày 18/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở cũng như nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

“Tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú. Không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ yêu cầu với các địa phương.

Đối với gió mạnh trên biển, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo để thông tin cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhằm phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn.

Các địa phương phải trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.