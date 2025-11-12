Đà Nẵng lên tiếng trước lo ngại thủy điện Đăk Mi 2 "xả nước đột ngột"

Ngày 12/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi kiến nghị của cử tri trên cổng góp ý thành phố, liên quan việc điều tiết, xả nước của thủy điện Đăk Mi 2 (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, cử tri xã Phước Chánh (thành phố Đà Nẵng) kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo Công ty thủy điện Đăk Mi 2 xả nước hợp lý trong mùa mưa lũ, tránh tình trạng xả đột ngột gây “sốc nước”, làm chết cá và sinh vật dưới suối, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Một thủy điện xả nước trong đợt mưa vừa qua (Ảnh: Công Bính).

Cử tri cũng kiến nghị xem xét phân bổ một phần nguồn thu từ hoạt động của các công trình thủy điện trên địa bàn cho địa phương, nơi trực tiếp chịu tác động nhưng chưa được hưởng lợi tương xứng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tham mưu UBND thành phố yêu cầu các chủ hồ thủy điện, trong đó có Đăk Mi 2, vận hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị nhà máy truyền dữ liệu giám sát tài nguyên nước về Trung tâm Quản lý dữ liệu tài nguyên, môi trường và nông nghiệp để theo dõi, giám sát.

Liên quan nội dung phân bổ nguồn thu, Sở Tài chính thành phố đang phối hợp với Cục Thuế tham mưu UBND trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách năm 2026.

Dự kiến, các khoản thu phát sinh từ tổ chức, cá nhân nộp ngân sách (bao gồm cả doanh nghiệp thủy điện) sẽ được phân cấp tối đa cho cấp xã, giúp chủ động cân đối chi tiêu. Trường hợp địa phương chưa đủ nguồn, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ bổ sung theo quy định.