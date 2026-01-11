Cao tốc chưa đưa vào sử dụng đã phải "vá chằng vá đụp" tại Vân Phong - Nha Trang

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, có tổng chiều dài hơn 83km đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa, với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư.

Hồi tháng 4, hơn 70km của dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác. Riêng 13km đoạn đầu tuyến, kết nối với hầm Cổ Mã đến nay vẫn chưa thể thông xe. Trong ảnh là nút giao giữa cao tốc Vân Phong - Nha Trang kết nối với đường dẫn vào hầm Cổ Mã (xã Đại Lãnh, Khánh Hòa).

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang xuất hiện nhiều điểm chắp vá (Video: Trung Thi).

Đoạn 13km cao tốc này hoàn thành vào tháng 9, dự kiến thông xe đầu tháng 10 nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào khai thác do nhiều nguyên nhân. Thời gian gần đây, đầu tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang xuất hiện một số vị trí hư hỏng mặt đường. Riêng tại km289, ghi nhận 3 điểm hư hỏng đã được các đơn vị chắp vá.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mỗi vị trí vá trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang có diện tích hơn 50m2. Gần đây, hình ảnh tuyến cao tốc chưa đưa vào sử dụng nhưng đã phải chắp vá được lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về chất lượng công trình.

Mảng vá khác màu trên mặt đường nhựa cao tốc Vân Phong - Nha Trang nhìn từ trên cao.

Một điểm vá khác trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang tại km292+500. Theo ghi nhận, riêng đoạn 13km này có ít nhất 6 vị trí mặt đường nhựa bị bóc lên để thảm lại, mỗi điểm vá có diện tích trên 50m2.

Hai điểm vá mặt đường nhựa trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn gần nút giao xã Vạn Thắng (Khánh Hòa).

Một thùng phuy chứa nhựa đường dùng cho công tác vá mặt cao tốc bị vứt lăn lóc trên taluy.

Đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thuộc Ban quản lý dự án 7, xác nhận các hư hỏng mặt đường trên đoạn 13km đầu cao tốc này. Chủ đầu tư cho rằng các điểm hư hỏng nguyên nhân do mưa lũ và đã yêu cầu nhà thầu khắc phục.

Trả lời về việc các mảng vá có kích thước lớn, trên 50m2 mỗi điểm, đại diện Ban điều hành dự án cao tốc cho biết nguyên nhân là do nhà thầu phải bóc rộng khu vực hư hỏng để đưa máy lu lèn vào thi công, việc làm này nhằm bảo đảm chất lượng công trình sau khi vá sửa mặt đường.

Việc phát triển hệ thống đường cao tốc thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa các vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước. Song thực tế cho thấy một số tuyến cao tốc ở cả Bắc - Trung - Nam đang bộc lộ không ít bất cập như mặt đường xuống cấp, lún nứt, thiếu làn dừng khẩn cấp, tổ chức giao thông chưa hợp lý. Những tồn tại này không chỉ gây mệt mỏi cho tài xế mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu hoặc lưu lượng xe tăng cao. Báo Dân trí triển khai tuyến bài phản ánh những bất cập trên các tuyến cao tốc, nhằm góp tiếng nói cảnh báo và thúc đẩy giải pháp khắc phục kịp thời.

Khu vực cao tốc Vân Phong - Khánh Hòa đoạn chưa hoàn thành (Ảnh: Google Maps).