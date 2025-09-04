Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị sau sự cố sạt lở đá

Chiều 4/9, tin từ Công ty CP Đường sắt Quảng Bình, lực lượng chức năng đã khắc phục xong đoạn đường sắt bị hư hỏng do sạt lở đá tại địa bàn xã Tuyên Hóa (Quảng Trị).

Lực lượng chức năng đã xử lý các tảng đá từ sườn núi lăn xuống và chỉnh sửa đoạn ray bị xô lệch để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Công nhân xử lý sự cố sạt lở ảnh hưởng đến đường sắt qua Quảng Trị (Ảnh: Ngọc Sơn).

Việc sửa chữa hoàn tất vào trưa cùng ngày, hiện tuyến đường sắt Bắc - Nam được thông trở lại, các đoàn tàu tiếp tục hoạt động bình thường.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 6h10 ngày 4/9, trên địa bàn xã Tuyên Hóa xảy ra vụ sạt lở đá, gây ảnh hưởng đến đường sắt, tại km458+200, gần Ga Lạc Sơn.

Đường sắt trước đó bị đá rơi trúng, xô lệch (Ảnh: Hà Trọng).

Một số tảng đá lớn (1,5-3m3) từ đỉnh núi bất ngờ lăn xuống đường sắt. Vụ việc làm một đoạn đường ray bị xô lệch, hư hỏng, rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có tàu chạy qua.

Sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị bị ách tắc trong nhiều giờ.