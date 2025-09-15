Dự kiến lắp đặt thêm hơn 5.000 camera trên cao tốc và các tuyến quốc lộ

Ngày 15/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ một camera mới được lắp đặt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, từ 19h ngày 1/9 đến 0h ngày 13/9, Trung tâm chỉ huy giao thông thuộc C08 đã ghi nhận hơn 67.600 lượt phương tiện lưu thông.

Trong số đó, CSGT đã phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm, chiếm 2,96%.

Hệ thống camera tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể: Không thắt dây đai an toàn 1.813 trường hợp, chiếm 90,46%; Dùng tay sử dụng điện thoại 28 trường hợp, chiếm 1,41%; Vi phạm khác 743 trường hợp.

Ngoài ra, trong số hơn 2.000 trường hợp vi phạm, C08 đã thống kê có 1.261 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải vi phạm, chiếm 62,93%.

Lái xe kinh doanh vận tải vi phạm: 1.261 trường hợp, chiếm 62,93%; Lái xe tư nhân vi phạm: 742 trường hợp, chiếm 37,07%.

Hệ thống camera lắp đặt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Trần Thanh).

Cục CSGT nhận định, thời gian mới lắp đặt camera, các vi phạm diễn ra nhiều. Tuy nhiên sau khi Cục CSGT tiến hành tuyên truyền, thông tin về vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến camera mới được lắp đặt thì vi phạm đã giảm dần.

C08 cho biết, dự kiến trong thời gian tới, đơn vị này sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng và công an địa phương tiến hành lắp đặt hơn 5.000 camera trên các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ và đô thị tại địa phương.

Cục CSGT khuyến cáo, việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính các tài xế và những người xung quanh.