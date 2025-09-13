Camera giám sát trên cao tốc phát hiện 350 tài xế không thắt dây an toàn

Sáng 13/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết tính từ 19h ngày 1/9 đến 13h ngày 12/9, một camera giám sát giao thông tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (chiều Lào Cai - Hà Nội) đã ghi nhận hơn 57.500 lượt phương tiện đi qua.

Hình ảnh một tài xế không thắt dây an toàn tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bị camera ghi nhận (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, trong số hơn 57.500 lượt phương tiện, bước đầu cảnh sát đã kiểm duyệt được gần 2.300 hình ảnh phương tiện và phát hiện 357 trường hợp vi phạm (chiếm 15,6% số lượt phương tiện trong tổng số hình ảnh kiểm duyệt).

Cụ thể, trong số 357 trường hợp vi phạm, cảnh sát đã phát hiện 350 trường hợp không thắt dây an toàn, 7 trường hợp vi phạm khác. Ngoài ra, trong tổng số 357 trường hợp vi phạm, có 119 xe tư nhân và 238 xe kinh doanh vận tải.

Bảng thông báo biển số các ô tô vi phạm tại Km0 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Trần Thanh).

Cục CSGT cho biết những phương tiện vi phạm sẽ được CSGT gửi thông báo tới chủ xe. Ngoài ra, Cục CSGT sẽ tiếp tục tập trung rà soát hệ thống giám sát trên các tuyến cao tốc để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm về không thắt dây đai an toàn.

Trước đó, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cho hay đơn vị đang triển khai thí điểm gửi cảnh báo vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic đối với các phương tiện vi phạm trên 4 tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý.

Bốn tuyến cao tốc gồm: Nội Bài - Lào Cai; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương.

Theo đó, các thông tin về phương tiện vi phạm, hình ảnh phương tiện vi phạm sẽ được truyền trực tuyến từ các camera giám sát trên đường cao tốc về Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT.

Tại đây, cán bộ Cục CSGT (làm việc 24/7) sẽ kiểm tra thông tin phương tiện vi phạm, đối soát với dữ liệu liên quan như đăng ký xe, xử lý vi phạm, tai nạn giao thông, đăng kiểm, thông tin chủ xe... để xác minh, bổ sung dữ liệu. Trên cơ sở đó, cảnh sát sẽ gửi cảnh báo đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng VNeTraffic trong vòng 2 giờ.