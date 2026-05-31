Thông tin mới vụ thầy dạy lái ô tô cãi CSGT ở Hà Nội

Liên quan tới vụ người đàn ông tự xưng thầy dạy lái ô tô cãi CSGT, ngày 31/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Hà Nội đã mời người đàn ông trong vụ việc tới trụ sở CSGT để làm việc.

Theo đó, danh tính người này được làm rõ là anh K.C.T. (SN 1978, ở phường Long Biên). Chiếc ô tô trong sự việc mang BKS 30B-170.xx.

Hình ảnh cán bộ CSGT dừng phương tiện vi phạm (Ảnh: Cắt từ clip).

Cục CSGT cho biết, khoảng 15h55 ngày 29/5, anh T. sử dụng ô tô BKS 30B-170.xx (là xe cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho anh L.T.G., SN 1984, ở TPHCM), di chuyển trên quốc lộ 1B.

Khi xe này đi đến trước cây xăng Phù Đổng, anh G. (người cầm lái) đã không chấp hành chỉ dẫn biển báo và điều khiển ô tô đi vào làn xe máy trên đường nên bị CSGT dừng xe để kiểm soát.

Sau khi thấy một cán bộ CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra, anh T. ngồi ở ghế phụ và có những lời nói thể hiện việc không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, sau đó anh K.C.T. còn trích xuất clip sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sau khi đăng tải clip được khoảng 20 phút, anh T. nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên đã xoá clip.

Tới ngày 30/5, anh T. đăng tải một đoạn clip lên mạng xã hội với nội dung "đã nhận thức được hành vi của mình là không chuẩn mực", để xin lỗi và tuyên truyền mọi người chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, ứng xử văn minh.

"Đội 5 đang tiếp tục làm rõ sự việc để xem xét anh K.C.T. có vi phạm về tuyển sinh, đào tạo lái xe hay không. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xem xét, xử lý với tài xế L.T.G. về hành vi đi sai làn đường", vị đại diện Cục CSGT thông tin.