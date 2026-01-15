Dự án sân golf Đăk Đoa “đắp chiếu” nhiều năm có nhà đầu tư mới

Ngày 15/1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf Đăk Đoa (xã Đăk Đoa, Gia Lai).

Dự án này được triển khai trên diện tích 171ha, dự kiến khởi công vào quý I/2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2029. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án sân golf Đăk Đoa nằm giữa cánh rừng thông rộng gần 200ha (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các thủ tục giao đất, cho thuê đất, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật. Sở Tài chính được giao xác định giá trị tài sản gắn liền với đất và các khoản chi phí mà nhà đầu tư trước đây đã nộp ngân sách nhà nước.

Nhà đầu tư mới được yêu cầu chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

Đặc biệt, nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án, mua bán, chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty, doanh nghiệp dự án, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Dự án hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch và thể thao vùng Tây Nguyên (Ảnh: Chí Anh).

Trường hợp vi phạm, dự án có thể bị chấm dứt hoạt động và cơ quan nhà nước không có nghĩa vụ bồi thường. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nếu không thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án sẽ bị xem xét chấm dứt.

Trước đó, Dân trí thông tin, tháng 4/2021, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort tại huyện Đăk Đoa (cũ), do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gần 200ha, gồm sân golf 36 lỗ, khu nghỉ dưỡng 5 sao và trung tâm hội nghị.

Năm 2022, dự án tạm dừng thi công và gần như bị bỏ hoang cho đến nay. Năm 2023, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án sân golf nói trên.