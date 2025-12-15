Gia Lai khởi động lại dự án sân golf hơn 170ha

Ngày 15/12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết dự án sân golf Đăk Đoa (xã Đăk Đoa) được triển khai theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổng vốn dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng.

Dự án này được thực hiện trên diện tích hơn 171ha; dự kiến khởi công vào quý I/2026, hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2029. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án Sân golf Đăk Đoa nằm giữa cánh rừng thông rộng gần 200ha (Ảnh: Phạm Hoàng).

Mục tiêu của dự án nhằm hình thành tổ hợp sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp các dịch vụ thể thao, giải trí, du lịch. Kỳ vọng dự án sẽ góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án sân golf Đăk Đoa sẽ tạo động lực thu hút đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Tây của tỉnh; góp phần hoàn thiện định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Nhiều rừng thông trong khu vực dự án Sân golf Đăk Đoa đã được di thực, đốn hạ để triển khai (Ảnh: Chí Anh).

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án phải cam kết nộp bồi thường thiệt hại khi chuyển mục đích sử dụng rừng, chi phí đầu tư tạo rừng, trồng rừng thay thế,...

Trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, đồng thời bảo đảm đủ nguồn vốn, đúng tiến độ cam kết.

Như Dân trí thông tin, tháng 4/2021, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương thực hiện dự án FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort tại huyện Đăk Đoa cũ, do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 200ha, gồm sân golf 36 lỗ, khu nghỉ dưỡng 5 sao, trung tâm hội nghị...

Dự án này sử dụng gần 190ha rừng, chủ yếu là cây thông được trồng từ năm 1976. Dự án hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch và thể thao vùng Tây Nguyên.

Đến năm 2022, dự án tạm dừng thi công và gần như bị bỏ hoang cho đến nay. Năm 2023, tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư dự án sân golf trên.