Đêm nay không khí lạnh mạnh tràn về, vùng núi cao đề phòng băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 20/1, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Hiện khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C.

Dự báo, từ chiều tối và đêm 20/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối 20/1 đến 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác.

Ngày 21-22/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 20/1, Bắc Bộ chuyển rét; Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 21/1.

Trong khoảng ngày 21-23/1, Bắc Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối 20/1 đến 22/1 có mưa, trời chuyển rét; ngày 21-23/1 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Băng giá trắng xóa trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn vào đầu năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 23/1, khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết những tháng đầu mùa đông nền nhiệt ở Bắc Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm 1-2 độ C.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, mùa đông năm nay không khí lạnh hoạt động yếu, các đợt không khí lạnh hầu hết đều ngắn ngày.

Do đó, nền nhiệt trung bình tháng vẫn ở mức cao, có những ngày nắng lên mạnh, ban đêm chỉ se lạnh không có tình trạng rét sâu.

Bên cạnh đó, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nước ta có xu hướng lệch ra Biển Đông nên nền nhiệt độ trong đất liền ở mức cao.

Ông Nguyễn Đức Hòa dự báo, trong tháng 1 và tháng 2 là những tháng chính đông nhưng không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, nền nhiệt duy trì ở mức xấp xỉ mọi năm.

Song người dân vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh mạnh có thể gây nhiệt độ thấp, giảm sâu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc trong giai đoạn này, kèm theo nguy cơ băng giá và sương muối.

Dự báo từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 3, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm với cường độ tương đương mọi năm.