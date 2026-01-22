Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn

Trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn, cho biết nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn thời điểm 8h ngày 22/1, là -0,1 độ C, mức rất thấp trong đợt không khí lạnh tăng cường lần này.

Do nhiệt độ xuống thấp nên rạng sáng nay tại đỉnh Mẫu Sơn đã có băng giá; do có mưa nhỏ nên lớp băng mỏng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Lạng Sơn, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết khu vực, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sau mưa, nền nhiệt giảm sâu, rét đậm, rét hại, gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Nhiệt độ phổ biến 8-15 độ C, riêng Mẫu Sơn 2-7 độ C; độ ẩm 67-85%.

Hiện tượng băng mỏng trên đỉnh Mẫu Sơn sáng 22/1 (Ảnh: Hoàng Quốc Huy).

Tại Sơn La, trong ngày 22/1, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, trước hết tại địa bàn các huyện cũ Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, sau đó lan ra toàn tỉnh.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ C, riêng vùng núi cao như Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên giảm còn 8-10 độ C; ban ngày dao động 14-18 độ C.

Ở Cao Bằng, ngày 22/1 thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào ở nhiều nơi; trời rét đậm, có nơi rét hại.

Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ trên đỉnh Mẫu Sơn thời điểm 6h30 ngày 22/1 (Ảnh: Miền núi Vlog).

Cụ thể, khu vực phía Tây của tỉnh này rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C.

Vùng núi phía Tây và phía Bắc rét hại, nhiệt độ thấp nhất 6-8 độ C, cao nhất 10-12 độ C.

Khu vực phía Đông rét hại, nhiệt độ thấp nhất 5-7 độ C, cao nhất 8-10 độ C.

Phía Nam và khu vực trung tâm rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, cao nhất 11-13 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2; vùng núi cao đề phòng băng giá.

Trước đợt rét đậm, rét hại, ngành khí tượng khuyến cáo người dân miền núi chủ động phòng chống rét cho người và vật nuôi, cây trồng.

Không chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C; che chắn chuồng trại, đảm bảo thức ăn đủ chất; phủ nilon bảo vệ mạ và cây non; theo dõi, xử lý kịp thời sâu bệnh và dịch bệnh.

Gia đình cần chú ý giữ ấm cho người già, trẻ nhỏ để hạn chế rủi ro sức khỏe.