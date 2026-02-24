Dòng người đội mưa đi chợ "mua may, bán rủi" đầu năm ở Ninh Bình

Chợ Viềng mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 Tết. Người dân tin rằng phải mua được một món đồ ngay trong những giây phút khai chợ đầu tiên mới thực sự là may mắn. Vì vậy, ngay từ chiều 23/2 (mùng 7 Tết) du khách đã nườm nượp đổ dồn về xã Kim Thái và Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình đến với chợ Viềng.

Ngoài việc đến phiên chợ "mua may, bán rủi", người dân, du khách còn đổ dồn về Phủ Dầy để vào lễ tại phủ Tiên Hương và phủ Vân Cát, khiến các tuyến đường đổ về 2 phủ này trở nên kẹt cứng.

Ghi nhận của phóng viên lúc 21h30, trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt, dòng người vẫn ken đặc, không khí lễ hội thêm phần náo nhiệt. Từ đêm mùng 7, tại khu vực phủ Dầy đã sáng đèn xuyên đêm, các ngả đường dẫn vào chợ Viềng chật kín người và phương tiện.

Theo dân gian, đúng giờ Tý (từ 23h đêm hôm trước đến 1h sáng hôm sau), chúa Liễu Hạnh sẽ hiển linh, khi đó cầu xin mới thành. Chính vì quan niệm này, du khách khắp nơi cố chen chân vào lễ ở phủ Dầy và đi chợ Viềng mua một món đồ để "cả năm may mắn, thuận buồm xuôi gió".

Tiếng chào mời xen lẫn tiếng cười, nói tạo nên âm thanh đặc trưng chỉ xuất hiện mỗi năm một lần. Người bán và người mua khi đến với chợ Viềng đầu xuân không đặt nặng chuyện lời lãi.

Người dân quan niệm, chỉ cần có giao dịch, dù mua một cành lộc nhỏ, một chiếc cuốc, con dao hay món đồ cũ… cũng là đã “mua” về chút may mắn cho năm mới, còn người bán hàng là bán đi những điều không thuận của năm cũ.

Các mặt hàng được bày bán tại phiên chợ đặc biệt này cũng rất đa dạng, từ các nông cụ truyền thống phục vụ công việc đồng áng hàng ngày của người dân như dao, liềm, cuốc, xẻng, nơm, đó, quang gánh… đến các loại cây trồng. Nhiều người cho rằng, mua những vật dụng này tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ giúp họ có một mùa màng bội thu, no đủ suốt một năm.

Với ý nghĩa "mua may bán rủi" đầu năm, khách tới chợ Viềng không cần mặc cả. Bởi người dân quan niệm, việc người bán không nói thách, người mua không mặc cả sẽ mang tới may mắn, thuận lợi cho cả đôi bên, cả người bán - người mua có thêm niềm tin vào những may mắn đầu năm.

Phiên chợ "mua may, bán rủi", trở thành một nét văn hóa đẹp của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những người đi chợ Viềng khi về đều mang theo những cành lộc xanh tươi đầu năm mới, xua đi những điều không may mắn trong năm qua, rước về nhà niềm hạnh phúc, an bình trong năm mới.