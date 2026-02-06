Ninh Bình có thêm 5 bảo vật quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14, năm 2025).

Theo quyết định, cả nước có 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia. Trong đó, tỉnh Ninh Bình đóng góp 5 di sản mang giá trị lịch sử, văn hóa độc bản, trải dài từ thời Lý, Trần đến thời Lê Trung Hưng.

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán Động Liên Hoa, chùa Phong Phú là bảo vật quốc gia mới nhất tại Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Các bảo vật quốc gia của tỉnh Ninh Bình được công nhận đợt này bao gồm: Bia đá chùa Nghĩa Xá, niên đại Thiên Phù Duệ Vũ 3 (1122), hiện lưu giữ tại chùa Nghĩa Xá (Viên Quang tự), xã Xuân Trường;

Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương niên đại Đại Trị năm thứ 7 (1364), hiện lưu giữ tại chùa Thượng Nương, thôn Tam Tứ, xã Liêm Hà.

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán Động Liên Hoa, chùa Phong Phú, niên đại thời Trần, hiện lưu giữ tại động Liên Hoa, chùa Phong Phú, phường Tây Hoa Lư.

Sách đồng Khâm Ban của Lê Thánh Tông, niên đại thời Lê Sơ (ngày 6 tháng 3, niên hiệu Hồng Đức thứ 3 - 1472), hiện lưu giữ tại đình Cầu Không, xã Bắc Lý.

3 bia đá chùa Keo Hành Thiện thời Lê Trung Hưng với các niên đại Hoằng Định 13 (1613), Cảnh Trị 9 (1671) và Chính Hòa 25 (1704), hiện lưu giữ tại chùa Keo Hành Thiện (Thần Quang tự), xã Xuân Hồng.

Việc công nhận thêm 5 bảo vật quốc gia tiếp tục khẳng định bề dày văn hiến của vùng đất Ninh Bình, đồng thời đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa với hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong đó, nổi bật hơn cả là Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014.