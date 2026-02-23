Khai hội chợ Viềng xuân ở Ninh Bình

Tối 22/2 (mùng 6 Tết), xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội chợ Viềng xuân - Phủ Dầy 2026.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình kiểm tra công tác tổ chức lễ hội chợ Viềng xuân 2026 (Ảnh: Trang TTĐT Vụ Bản).

Lãnh đạo xã Vụ Bản cho biết, địa phương là vùng đất giàu truyền thống văn hiến và anh hùng, nơi kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của một trong những vùng đất thuộc quê hương Thiên Bản xưa. Đồng thời, là nơi phát tích tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh.

Lễ hội chợ Viềng xuân - Phủ Dầy 2026 là sự kiện văn hóa, dấu mốc thể hiện sự tiếp nối trong hành trình gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tâm linh lâu đời của quê hương. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm trong bảo tồn và nâng tầm giá trị truyền thống trong giai đoạn mới.

Gắn với quần thể di tích Phủ Dầy, nơi thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh - một trong 4 vị thánh “Tứ bất tử” của dân gian Việt Nam, chợ Viềng xuân từ lâu đã trở thành phiên chợ độc đáo, chỉ họp từ chiều tối mùng 7 đến rạng sáng mùng 8 tháng Giêng.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tham quan gian hàng ở chợ Viềng xuân (Ảnh: Trang TTĐT Vụ Bản).

Năm nay, chợ Viềng xuân chính thức được nâng tầm thành lễ hội nhằm duy trì nét đẹp vốn có của chợ xưa, chủ động gìn giữ kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của phiên chợ độc đáo cũng như sự linh thiêng của không gian tín ngưỡng Phủ Dầy.

Đến chợ Viềng xuân - Phủ Dầy, ngoài tham gia các nghi lễ tâm linh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, người dân và du khách còn được tham gia phiên chợ "mua may bán rủi".

Chợ Viềng bán nhiều mặt hàng từ cây giống, nông cụ, đồ gia dụng, những món đồ cũ đã qua tay bao người... Người dân quan niệm, đến chợ Viềng để mua may bán rủi, cầu mong cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no hạnh phúc.