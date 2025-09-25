Đồng Nai sắp khởi công 7 dự án nhà ở xã hội

Ngày 25/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ động thổ, khởi công các dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phối cảnh khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha xã Phước An (Ảnh: UBND tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, ngày 27/9 tới, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với các chủ đầu tư sẽ đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 8 dự án; trong đó, có 7 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với quy mô hơn 7.000 căn.

Các dự án nhà ở xã hội gồm: khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 phường Phước Tân; nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha xã Phước An; khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha xã Phước An; nhà ở xã hội tại khu đất 3,5ha xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85ha phường Hố Nai và dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều. Dự án còn lại được khởi công là dự án giao thông đường liên cảng (giai đoạn 1).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khi các dự án NƠXH thành hình, hàng chục ngàn người sẽ có thêm cơ hội an cư, ổn định cuộc sống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đồng Nai tiếp tục vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới xã hội phồn vinh, nhân văn và bền vững.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu chuẩn bị kỹ các điều kiện kỹ thuật, vật chất cần thiết để tổ chức lễ động thổ, khởi công những dự án theo hình thức trực tiếp. Đảm bảo chương trình diễn ra trang trọng, hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tỉnh Đồng Nai đã khởi công và đang xây dựng hơn 3.700 căn NƠXH. Dự kiến 4 tháng cuối năm, tỉnh Đồng Nai phấn đấu khởi công được tối đa 24.000 căn. Theo dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ phát triển 66.700 căn NƠXH.