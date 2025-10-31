Bắt 3 nghi phạm trộm tượng đồng trong chùa ở Đồng Nai

Ngày 31/10, Công an phường Tam Phước (Đồng Nai) đang tạm giữ, lấy lời khai 3 đối tượng, gồm: Quan Đại Ngân (SN 1993, ngụ phường Trấn Biên); Nguyễn Hữu Thiện (SN 2005, ngụ phường Trấn Biên); Lâm Phước Tấn (SN 1994, ngụ tại phường Biên Hòa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 14h35 ngày 23/10, ông Trần Kim Năng (pháp danh Thích Chánh Định, SN 1971, ngụ phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai), phát hiện tượng bốn mặt bằng đồng trong chùa Tam Phước (phường Tam Phước, Đồng Nai) bị kẻ gian lấy trộm.

Tượng bốn mặt bị mất có chiều cao 75cm, rộng 30cm, được bảo quản trong lồng kính; đây là tượng do Phật tử thỉnh từ Thái Lan về để cúng dường tại chùa.

Tượng đồng bị trộm (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi kiểm tra hệ thống camera an ninh, ông Năng phát hiện có 3 đối tượng đi trên 2 xe máy vào khu vực chánh điện, bẻ khóa lồng kính, ôm tượng đồng đưa lên xe rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Phước vào cuộc, xác minh, truy xét và bắt giữ 3 nghi phạm. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Công an phường Tam Phước đã thu giữ tang vật là tượng bốn mặt bằng đồng, trao trả lại cho chùa Tam Phước.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.