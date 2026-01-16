Đồng Nai thống nhất để TPHCM chủ trì làm đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Ngày 16/1, HĐND tỉnh Đồng Nai khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) khóa X để thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông liên kết vùng Đông Nam Bộ và phát triển hiệu quả sân bay Long Thành.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết thống nhất để UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Toàn cảnh kỳ họp HĐND thứ 9 khóa X ngày 16/1 (Ảnh: CTV).

Dự án được xác định là trục kết nối giao thông chiến lược giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Khi dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ các dự án giao thông liên kết giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Tại cuộc họp lần này, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết đưa dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án giao thông liên vùng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Đồng Nai và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được giao cho UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản đầu tư (Đồ họa: Ngọc Tân).

Ngoài ra, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico mở rộng.

Đồng thời xem xét, thông qua nghị quyết về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bổ sung lần 1 năm 2026) nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thu hồi đất để triển khai các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh, cho rằng những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân...