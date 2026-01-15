Đồng Nai khởi công xây dựng hơn 3.000 căn nhà ở xã hội

Ngày 15/1, tại xã Phước An (Đồng Nai), UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 dự án nhà ở xã hội, với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.

Các dự án này là 2 trong số nhiều dự án UBND tỉnh Đồng Nai khởi công, động thổ đồng loạt nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà ở xã hội tại xã Phước An (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, 2 dự án được khởi công tại xã Phước An gồm Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha và Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,71ha, đều tại xã Phước An.

Các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở bức thiết của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dự án tại khu đất 2,1ha gồm các khối chung cư cao 12 tầng, hơn 1.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.600 người. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2028; trong đó, dãy nhà A dự kiến đưa vào sử dụng từ quý II/2027.

Dự án khu nhà ở xã hội 3,71ha có quy mô gần 1.500 căn hộ, phục vụ chỗ ở cho gần 6.000 người. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trường mẫu giáo, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe, với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2028.

Dự án khu nhà ở xã hội 3,71ha có quy mô gần 1.500 căn hộ, phục vụ chỗ ở cho gần 6.000 người (Ảnh: Nhà đầu tư).

Cũng theo nhà đầu tư, cả 2 dự án được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu của tỉnh, đảm bảo giá hợp lý, chất lượng xây dựng tốt và hạ tầng đồng bộ. Giá bán thấp nhất là 450 triệu đồng/căn.

Chủ đầu tư cam kết triển khai dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch trong việc phân phối nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.