Đồng Nai thanh tra dự án hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo

Ngày 30/5, lãnh đạo thành phố Đồng Nai vừa giao Thanh tra thành phố thực hiện thanh tra toàn diện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753.

Dự án này khi thi công qua xã Tân Lợi đã hạ cốt nền đường khiến nhiều nhà dân cheo leo bên mép vực, gây bức xúc thời gian qua. Theo yêu cầu của UBND thành phố Đồng Nai, kết quả thanh tra dự án trên hoàn thành trước ngày 25/6.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 (nối phường Đồng Xoài đến cầu Mã Đà) được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài 13km. Tuyến đường đi qua xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước. Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án làm đường hạ cốt nền khiến nhiều nhà dân cheo leo (Ảnh: Hoàng Bình).

Sau khi báo Dân trí và các cơ quan báo chí phản ánh, lãnh đạo thành phố Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra, dừng thi công đoạn qua xã Tân Lợi, yêu cầu chủ đầu tư gặp mặt xin lỗi các hộ gia đình chịu ảnh hưởng.

Ngày 17/3, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng đầu tư thành phố Đồng Nai cùng chính quyền xã Tân Lợi đã tổ chức gặp mặt, xin lỗi người dân.

Tại buổi gặp mặt, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư dự án, đã nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân trong việc hạ cốt nền khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 là dự án trọng điểm của thành phố, được Trung ương rất quan tâm và đã bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện. Mục tiêu chiến lược của tuyến đường này là kết nối địa phương với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải (TPHCM) tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và phát triển kinh tế gia đình.

Đường ĐT 753 qua khu vực xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai (Ảnh: Ngọc Tân).

Liên quan đến vụ việc này, UBND thành phố Đồng Nai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, UBND xã Tân Lợi và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thi công dự án của chủ đầu tư theo quy định, đảm bảo theo pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, UBND xã Tân Lợi được giao tổ chức thực hiện, giám sát việc chấp hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo cấp trên nếu vụ việc vượt thẩm quyền giải quyết đối với phần khối lượng đất đào ngoài phạm vi thực hiện dự án.

Đường ĐT 753 nối Đồng Xoài đi trung tâm thành phố Đồng Nai (Đồ họa: Ngọc Tân).

Riêng Sở Xây dựng, UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thi công dự án của chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Đối với chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện việc tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở ở gói thầu tại dự án đường ĐT 753.