Chủ tịch TPHCM không hài lòng khi giải ngân đầu tư công chỉ tăng hơn 1%

Chiều 9/9, tại phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành phải linh hoạt hơn trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công, do tiến độ hiện nay còn chậm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được không hài lòng vì quá trình giải ngân vốn đầu tư công tăng chậm (Ảnh: N.B).

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, thành phố đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết nguồn vốn theo mức vốn Thủ tướng giao, với tổng số vốn triển khai là hơn 151.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 29/8, TPHCM đã giải ngân 51.533 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch vốn được giao.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân là 6.711 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương giải ngân là 44.822 tỷ đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ sự không hài lòng với kết quả này. Ông Được cho biết, trong quý II, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ giải ngân đã tăng mạnh lên mức 43% - con số lần đầu tiên thành phố đạt được trong lịch sử. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ này chỉ nhích lên 44%, điều này cho thấy công tác giải ngân chưa căn cơ.

Người đứng đầu UBND TPHCM nhấn mạnh, khâu giải phóng mặt bằng tại các công trình trọng điểm đang giậm chân tại chỗ.

“Ngày trước, huyện chỉ đạo cho xã, bây giờ chỉ còn xã, mà xã lại thiếu cán bộ chuyên môn nên lúng túng, nhiều việc. Còn ban giải phóng mặt bằng thuộc sở phối hợp với xã chưa rõ ràng”, Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ.

Đường Bình Tiên giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công (Ảnh: Nam Anh).

Ông Nguyễn Văn Được chỉ ra, tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án mở rộng quốc lộ 22, quốc lộ 13, đường Bình Tiên đang chậm. Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành khẩn trương tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

“Chúng ta không cầu toàn, đoạn nào đang giai đoạn củng số hồ sơ thì củng cố, đoạn nào đủ điều kiện thì cho thi công. Chúng ta không linh hoạt nên bây giờ có vốn vẫn không thi công được. Chúng ta chỉ sợ thất thu ngân sách, còn cái này chúng ta linh hoạt để triển khai khởi công sớm”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Trong 8 tháng năm 2025, TPHCM đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Một trong những điểm nhấn là tổng thu ngân sách đạt 524.234 tỷ đồng, đạt 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tiền sử dụng đất đạt 39.754 tỷ đồng, bằng 391% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 8 tháng tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 15,6%; thu hút đầu tư nước ngoài gần 6,9 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ.

UBND TPHCM cũng đã tháo gỡ 527/838 dự án, khu đất vướng mắc, tồn đọng, đạt 62,9% tổng số dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án được tháo gỡ đạt 425.590 tỷ đồng với diện tích đất khoảng 2.130ha.